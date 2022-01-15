Українці повинні утримувати батьків - про законопроєкт

Дефіцит Пенсійного фонду України - вже не новини для української економіки. В цілому ПФУ зараз звітує за розміром дефіциту: 7,5 млрд гривень на перший квартал поточного року. При цьому дохід відомства склав 116,6 млрд гривень, а витрати - понад 124 млрд гривень.

В ідеалі гроші в Пенсійний фонд сплачують працюючі громадяни: завдяки виплачуваному ними єдиному соціальному внеску (ЄСВ) ми утримуємо своїх пенсіонерів. Однак в першому кварталі 2021 року дохід від ЄСВ склав 66,2 млрд грн, або на 3,3 млрд менше очікуваного.

За цими цифрами стоїть очевидний висновок: солідарна пенсійна система давно зазнає крах. Втім, це ні для кого не новина: ще в 2004 році в Україні був прийнятий закон «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Згідно з ним пенсійна система України повинна складатися з трьох рівнів. Перший - стара добра солідарна система, коли працюючі утримують пенсіонерів коштом ЄСВ. Ця система, як бачимо, працює паршивенько. Для цього є дві основні причини. Перша - «чорна» економіка, зарплати «в конвертах», з яких ніхто нікому ніякого ЄСВ не платить. Друга причина - демографічна: нація старіє, і скоро одному працюючому доведеться утримувати кілька пенсіонерів.

Пропонований міністерством законопроєкт «Про захист майнових прав окремих категорій осіб та відшкодування витрат на догляд за такими особами» вже виносився на обговорення в жовтні-листопаді минулого року, і ось тепер, в квітні, його знову виклали на міністерському сайті все з тією ж метою - обговорити.

В принципі в Сімейному кодексі України є стаття 202, в якій сказано, що повнолітні діти повинні утримувати непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги. Є дві обов'язкових підстави для аліментів: непрацездатність і те, що батькам допомога необхідна. Аліменти можуть бути призначені в твердій сумі або як частина заробітку, але в кожному конкретному випадку це вирішує суд.

Головний посил: діти зобов'язані компенсувати витрати держави, якщо батьки опиняться в державному будинку піклування. Крім того, будь-які види соціальних послуг, що надаються людям похилого віку, теж повинні оплачувати діти.

А гарантією стане ... спадок: якщо спадкоємці не оплатять утримування своїх старих, державна установа зможе звернутися до суду, щоб відняти від спадщини суму, витрачену за три роки на утримання літньої людини: «Спадкоємці зобов'язані відшкодувати розумні витрати, які були зроблені одним із них або іншою особою (фізичною або юридичною), на утримання, догляд, лікування та поховання (в разі його організації та забезпечення такими особами) спадкодавця».