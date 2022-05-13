Українці без офіційного працевлаштування отримають шанс на пенсію

17:57 10 серпня Київ, Україна

Мінсоцполітики розробило законопроєкт, який дозволить українцям, які отримують зарплату в конверті і без необхідного трудового стажу, претендувати на пенсію.



Про це заявила глава Міністерства соціальної політики України Марина Лазебна.



За словами Лазебної, пів мільйона українців можуть залишитися взагалі без пенсій, оскільки українці, що працюють без оформлення, не матимуть необхідних 15 років стажу, якщо не змінити діючі на цей момент норми законодавства.



Також, за її словами, можуть залишитися без пенсії ті, хто працює на неповну зайнятість.



Як зазначила Лазебна, на цей момент Міністерство соціальної політики готує законопроєкт, який допоможе вираховувати страховий стаж людям, які працюють без оформлення і отримують зарплату в конверті.