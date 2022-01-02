Українці активно беруть кредити в банках

21:00 22 квітень Київ, Україна

Топменеджери українських банків розповідають про те, що зріс рівень інтересу до кредитів серед українців. Так, Національний банк України провів опитування, яке показало, що населення активно користується можливістю взяти кредити в банках.

Як свідчить «Опитування про умови кредитування» НБУ за другий квартал поточного року, банки оптимістично оцінили перспективи відновлення кредитування в кінці першого кварталу року, незважаючи на загрозу посилення карантину. Відзначається, що рівень очікувань приросту кредитного портфеля фізосіб виявився найвищим за весь період спостережень з 2015 року.

За результатами опитування, в наступні 12 місяців 78% опитаних банків очікували зростання корпоративних позик, 82% - збільшення кредитів населенню.

Деякі великі банки вказали на істотне зростання попиту на іпотеку, його приріст банки оцінили найвищим за час спостережень. Серед факторів, що сприяють посиленню попиту - зменшення процентних ставок, поліпшення перспектив розвитку ринку нерухомості та споживчих настроїв, вважають вони.

Як наголошується в звіті, в наступному кварталі респонденти очікують подальшого зростання попиту на іпотечні кредити.

НБУ провів опитування 19 березня-9 квітня серед кредитних менеджерів 23 банків.