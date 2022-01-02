Українці активно беруть кредити в банках

Топменеджери українських банків розповідають про те, що зріс рівень інтересу до кредитів серед українців. Так, Національний банк України провів опитування, яке показало, що населення активно користується можливістю взяти кредити в банках.

Як свідчить «Опитування про умови кредитування» НБУ за другий квартал поточного року, банки оптимістично оцінили перспективи відновлення кредитування в кінці першого кварталу року, незважаючи на загрозу посилення карантину. Відзначається, що рівень очікувань приросту кредитного портфеля фізосіб виявився найвищим за весь період спостережень з 2015 року.

За результатами опитування, в наступні 12 місяців 78% опитаних банків очікували зростання корпоративних позик, 82% - збільшення кредитів населенню.

Деякі великі банки вказали на істотне зростання попиту на іпотеку, його приріст банки оцінили найвищим за час спостережень. Серед факторів, що сприяють посиленню попиту - зменшення процентних ставок, поліпшення перспектив розвитку ринку нерухомості та споживчих настроїв, вважають вони.

Як наголошується в звіті, в наступному кварталі респонденти очікують подальшого зростання попиту на іпотечні кредити.

НБУ провів опитування 19 березня-9 квітня серед кредитних менеджерів 23 банків.