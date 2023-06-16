Українці активніше беруть позики у 2023 році

Після спаду 2022 року українці активніше почали брати мікрокредити. За даними Національного банку України, у першому кварталі 2023 року заборгованість українців за мікрокредитами зросла на 663 млн грн та становить 8,7 млрд грн.
Сума взятих мікропозичок також збільшилася на 39%. Середня сума операції у першому кварталі 2023 року майже досягла показника напередодні великого вторгнення – 4912 грн.
Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Національного банку.
Якщо протягом 2022 року заборгованості з мікрокредитів скоротилися на 5 млрд грн, то вже в I кварталі 2023 року мікрокредитування набирає обертів. За перші три місяці поточного року заборгованість українців перед МФО зросла на 663 млн грн - До 8,7 млрд грн.
Порівняно з попереднім періодом — останнім кварталом 2022 року — зросла і сума та кількість укладених угод про мікропозики. Так, за три місяці поточного року сума взятих мікрокредитів зросла на 39% і становила 9,23 млрд грн. За цей час було укладено близько 1,9 млрд нових договорів. Це на 18% більше, ніж у IV кварталі минулого року.
У той самий час кількість мікрокредитів у 2023 році все ще майже наполовину менша за відповідний період до початку великої війни у 2021 році. Тоді було укладено 3,52 млрд договорів про мікрокредитування.
У середньому, у 2023 році укладають 627 млн нових небанківських позик на місяць. У 2021 році цей показник становив 1,17 млрд нових мікрокредитних договорів на місяць.
Квартал до кварталу середня сума мікрокредитів зростає. У І кварталі поточного року середня сума угоди досягла періоду напередодні великого вторгнення: 4912 грн проти 5079 грн у I кварталі 2022 року.
За прогнозом Нацбанку, до кінця цього року рівень безробіття в Україні знизиться до 18,3%, проте все одно залишатиметься вищим, ніж до початку повномасштабного вторгнення росії. За результатами трьох місяців 2023 р. він становить близько 20%.
Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Національного банку.
Якщо протягом 2022 року заборгованості з мікрокредитів скоротилися на 5 млрд грн, то вже в I кварталі 2023 року мікрокредитування набирає обертів. За перші три місяці поточного року заборгованість українців перед МФО зросла на 663 млн грн - До 8,7 млрд грн.
Порівняно з попереднім періодом — останнім кварталом 2022 року — зросла і сума та кількість укладених угод про мікропозики. Так, за три місяці поточного року сума взятих мікрокредитів зросла на 39% і становила 9,23 млрд грн. За цей час було укладено близько 1,9 млрд нових договорів. Це на 18% більше, ніж у IV кварталі минулого року.
У той самий час кількість мікрокредитів у 2023 році все ще майже наполовину менша за відповідний період до початку великої війни у 2021 році. Тоді було укладено 3,52 млрд договорів про мікрокредитування.
У середньому, у 2023 році укладають 627 млн нових небанківських позик на місяць. У 2021 році цей показник становив 1,17 млрд нових мікрокредитних договорів на місяць.
Квартал до кварталу середня сума мікрокредитів зростає. У І кварталі поточного року середня сума угоди досягла періоду напередодні великого вторгнення: 4912 грн проти 5079 грн у I кварталі 2022 року.
За прогнозом Нацбанку, до кінця цього року рівень безробіття в Україні знизиться до 18,3%, проте все одно залишатиметься вищим, ніж до початку повномасштабного вторгнення росії. За результатами трьох місяців 2023 р. він становить близько 20%.
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