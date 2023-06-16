Українці активніше беруть позики у 2023 році

12:31 29 травня Київ, Україна

Після спаду 2022 року українці активніше почали брати мікрокредити. За даними Національного банку України, у першому кварталі 2023 року заборгованість українців за мікрокредитами зросла на 663 млн грн та становить 8,7 млрд грн.