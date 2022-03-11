Українців чекає значне підвищення середньої зарплати

Середня зарплата в Україні може вирости. Таке припущення виніс Кабінет Міністрів у своєму економічному прогнозі. Згідно з постановою №586 від 31 травня 2021 року, економічне зростання в країні призведе до того, що в 2024 році українці зможуть отримувати близько 19 тисяч гривень.

У наступному році уряд очікує, що середня заробітна плата зросте на 4,4% - до 15,3 тис. грн. 2023-го складе 17,2 тис. грн, тобто зросте на 6,1%. В країні на наступні три роки прогнозують рівень безробіття 8,5%, 8% і 7,8% відповідно.

Уряд прийняв бюджетну декларацію. Документ визначає основні бюджетні показники, мета державної політики у відповідній сфері з показниками досягнення і є основою для складання проєкту Держбюджету на 2022. Номінальний ВВП прогнозується на рівні 5 371,6 млрд грн - 2022, 5 994,6 млрд грн - 2023, 6 651,7 млрд грн - 2024. Дефіцит бюджету 3,5% ВВП (або 188 млрд грн) 2022 року, 3% ВВП (179,8 млрд грн) - 2023, 2,7% ВВП (179,6 млрд грн) - 2024.

Граничний обсяг державного боргу складе: 50,8% ВВП (+5,1% ВВП - гарантований борг) - на кінець 2022 року, 48,5% ВВП (+4,8% ВВП - гарантований борг) - на кінець 2023, 47% ВВП (+4,3% ВВП - гарантований борг) - на кінець 2024 року. Середньорічний курс гривні: 28,6 грн/дол. - 2022 року, 28,8 грн/дол. - 2023-го, 29,2 грн/дол. - 2024-го.