На українців чекає підвищення тарифів на опалення

Українців чекає нелегка зима. Експерти відзначають, що в опалювальний сезон тарифи будуть не тільки рости, але й робити це щомісяця.

В результаті від кінцевої ціни на газ буде залежати 80% складової вартості тепла. Уже вдруге українці заходять в опалювальний сезон, не знаючи точного тарифу на газ. Також немає ніякого довгострокового прогнозу, і ця невідомість лякає багатьох українців.

На думку експерта Єгора Комова, тарифи на газ за опалювальний сезон підвищаться на 15%. В результаті газ буде обходитися населенню в 7 гривень за кубометр.

Комов підкреслив, що формування тарифів - чиста математика. Як тільки починаються холоди, зростає тариф на газ внаслідок підвищеного попиту. Відповідно, зростає вартість блакитного палива, а для генерації тепла потрібно закуповувати газ. Тому українцям варто готуватися до зростання тарифів.

Оскільки у кожного підприємства своя структура тарифів, то підвищення може і залишити поза увагою деяких українців. Є фірми, які не використовують блакитне паливо для генерації Гкал, тому підвищення на них не позначиться так сильно. Варто також відзначити, що в списку боржників зараз значаться 73 підприємства теплоенергетики, через це більше пів сотні населених пунктів можуть залишитися без тепла взимку.