На українців чекає підвищення соціальних виплат

До Державного бюджету 2021 року закладено підвищення різних соціальних виплат, збільшення яких залежить від прожиткового мінімуму. В Україні підвищення здійснюватимуть в три етапи - з грудня 2020 по грудень 2021.
Перерахунок виплат в першу чергу відіб'ється на тих, хто отримує мінімальні пенсії, і найближче підвищення варто очікувати в грудні 2020 року.
У грудні мінімальна пенсія збільшиться з 1712 гривень до 1769 гривень. У 2021 році підвищення буде два: з липня виплати підвищаться до 1854 гривень, а з грудня - до 1934 гривень.
Крім того, будуть встановлені нові прожиткові мінімуми ще в декількох категоріях.
З грудня 2020 року:
Для дітей до 6 років - 1921 гривня
Для дітей від 6 до 12 років - 2395 гривень
Для працездатних осіб - 2270 гривень
Для осіб, які втратили працездатність - 1769 гривень
З липня 2021 року:
Для дітей до 6 років - 2013 гривень
Для дітей від 6 до 18 років - 2510 гривень
Для працездатних осіб - 2379 гривень
Для осіб, які втратили працездатність - 1854 гривні
З грудня 2021 року:
Для дітей до 6 років - 2100 гривень
Для дітей від 6 до 18 років - 2618 гривень
Для працездатних осіб - 2481 гривня
Для осіб, які втратили працездатність - 1934 гривні
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