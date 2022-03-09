На українців чекає підвищення соціальних виплат

До Державного бюджету 2021 року закладено підвищення різних соціальних виплат, збільшення яких залежить від прожиткового мінімуму. В Україні підвищення здійснюватимуть в три етапи - з грудня 2020 по грудень 2021.

Перерахунок виплат в першу чергу відіб'ється на тих, хто отримує мінімальні пенсії, і найближче підвищення варто очікувати в грудні 2020 року.

У грудні мінімальна пенсія збільшиться з 1712 гривень до 1769 гривень. У 2021 році підвищення буде два: з липня виплати підвищаться до 1854 гривень, а з грудня - до 1934 гривень.

Крім того, будуть встановлені нові прожиткові мінімуми ще в декількох категоріях.

З грудня 2020 року:

Для дітей до 6 років - 1921 гривня

Для дітей від 6 до 12 років - 2395 гривень

Для працездатних осіб - 2270 гривень

Для осіб, які втратили працездатність - 1769 гривень

З липня 2021 року:

Для дітей до 6 років - 2013 гривень

Для дітей від 6 до 18 років - 2510 гривень

Для працездатних осіб - 2379 гривень

Для осіб, які втратили працездатність - 1854 гривні

З грудня 2021 року:

Для дітей до 6 років - 2100 гривень

Для дітей від 6 до 18 років - 2618 гривень

Для працездатних осіб - 2481 гривня

Для осіб, які втратили працездатність - 1934 гривні