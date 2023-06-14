На українців чекає нова субсидія щодо електроенергії

Український уряд доручив Кабінету Міністрів переглянути види субсидій. Тому з 01 січня 2021 року пільговий тариф для українців замінить новий вид субсидій.

Зокрема, мова йде про документ «про питання надання компенсації деяким категоріям споживачів електричної енергії», який Кабмін прийняв в середу, 27 січня. Так, згідно з постановою, тепер в Україні будуть визначатися окремі категорії споживачів електроенергії, яким уряд виділить грошову компенсацію за скасування пільгового тарифу.

До таких категорій належать жителі житлових будинків, обладнаних електроопалювальними установками; жителі негазифікованих багатоквартирних будинків, в яких не працюють системи централізованого теплопостачання; а також дитячі будинки та багатодітні сім'ї.