Українців чекає податок на нерухомість з 01 липня

Українці, які мають нерухомість, заплатять в липні новий податок. З 01 липня всі власники квартир понад 60 кв.м і будинків площею в 120 кв.м і вище отримають квитанції на оплату податку. Здійснити оплату податку необхідно протягом 2х місяців після отримання рахунку.

Його розмір становить до 70,8 грн за 1 кв. м. Власникам квартир на 100 кв. м доведеться заплатити 2,8 тис. грн.

Якщо квартира розділена між членами сім'ї, то на кожного члена сім'ї буде рахуватися своя норма в 60 квадратів.

Від сплати податку на квартири і будинки звільнені члени багатодітних сімей, діти-сироти, діти-інваліди, власники садків, шкіл, релігійні організації, учасники ООС і їхні сім'ї.

За несплату податку на нерухомість будуть штрафувати. Якщо затримати платіж на 30 днів, штраф складе 10%, від 30 днів - 20%. За ігнорування повідомлення і відмову платити на житло мають право накласти арешт.