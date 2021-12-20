На українців чекає покарання за борги по ЖКГ

Після карантинних обмежень і збільшення безробіття в країні, зросла і кількість боржників за послуги ЖКГ. У своєму інтерв'ю для ЗМІ Катерина Котенкова розповіла про те, чого варто побоюватися боржникам за послуги ЖКГ і які наслідки їх чекають в разі непогашення боргів.
Вона розповіла, що комунальні підприємства мають власні юридичні відділи, тому позови проти боржників подаються і розглядаються дуже швидко. Потім слідує судовий наказ і у боржника є 15 днів, щоб його оскаржити. В іншому випадку неплатника вносять в єдиний реєстр боржників. Поява в такій базі даних обіцяє споживачеві низку обмежень, наприклад, можуть заборонити виїзд з країни, продаж майна або відмовити в кредиті.
При цьому журналістка зазначила, що це можливо тільки якщо людина заборгувала цю суму за одну послугу, а не всі разом, а також на період карантину державні виконавці не мають права позбавляти житла за борги.
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