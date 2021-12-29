Українців чекає дефіцит газу у 2022 році

07:43 29 грудень Київ, Україна

Україні загрожує дефіцит «блакитного палива» не менше ніж 1 мільярд кубічних метрів, якщо не буде достатнього обсягу імпорту газу.

Такі підрахунки зробила компанія «Оператор газотранспортної системи України» та повідомила про це прем'єр-міністра та міністра енергетики.



Відповідний лист, який опинився у розпорядженні ЗМІ, з'явився в мережі.



Згідно з ним, очікуваний дефіцит газу цього опалювального сезону під час пікового похолодання в січні буде на рівні 128 мільйонів кубічних метрів, у лютому – 240 мільйонів, дефіцит у березні – 1,1 мільярда.



"Така ситуація може призвести до обмеження обсягів газу замовникам послуг та негативно вплинути на транзитні зобов'язання", - йдеться у листі.



У компанії зазначили, що розрахунок робили виходячи з того, що в лютому-березні імпорт палива складе 225 і 265 мільйонів кубічних метрів.



Як очікується, імпорт газу в січні має становити 274 мільйони кубічних метрів, а в першому кварталі наступного року – 782 мільйони кубічних метрів. Проте компанія У компанії зазначили, що розрахунок робили виходячи з того, що в лютому-березні імпорт палива складе 225 і 265 мільйонів кубічних метрів.Як очікується, імпорт газу в січні має становити 274 мільйони кубічних метрів, а в першому кварталі наступного року – 782 мільйони кубічних метрів. Проте компанія «Нафтогаз України» та інші трейдери досі не забронювали потужності на січень, що свідчить про те, що НАК не збирається імпортувати газ, наголошується у листі.



За підрахунками, у листопаді поточного року імпорт газу в Україну з ЄС порівняно з жовтнем скоротився на 92% або на 143 мільйони кубічних метрів, становивши 11,6 мільйона. За 11 місяців імпорт із Європи склав 2,547 мільярда кубічних метрів.



Станом на 27 грудня запаси «блакитного палива» у підземних сховищах становлять 14,08 мільярда кубічних метрів.



Зазначимо, у «Нафтогазі України» чекають реакції від Європейської комісії на дії російської компанії «Газпром». Там розповіли, що було надіслано скаргу на газового монополіста РФ через зловживання своїм домінуючим становищем на газовому ринку ЄС – клопотання подали до Генерального директорату з конкуренції, уточнює пресслужба НАК.