Українців почали штрафувати за борги з комуналки

18:07 26 листопад Київ, Україна

Кияни почали отримувати квитанції щодо оплати житлово-комунальних послуг зі штрафним пунктом за заборгованість. Щоправда, поки що нарахування стосуються лише боржників за опалення.

Мешканцям столиці пропонують сплачувати 3% річних від заборгованості щомісяця. Більше того, «Київенерго» нараховує додатково інфляційні втрати, що призводить до значно більшої суми виплати, ніж якби її було сплачено вчасно.

Столичні тепловики аргументують новації тим, що споживачі комунальних послуг свідомо відмовляються від своєчасної оплати за них. Зокрема, за гарячу воду та опалення. До того ж, боржники не поспішають оформлювати можливу реструктуризацію заборгованості.

У відомстві також зазначили, що у багатьох власників житлових приміщень понад 100 квадратних метрів заборгованість накопичується місяцями, але вони, як і раніше, продовжують її ігнорувати, не сплачуючи за гарячу воду та опалення.



Таким чином, «Київенерго» просто було змушене внести ці штрафні санкції у квитанції для боржників, але при цьому, суворо дотримуючись закону. Відомо, що штрафи та санкції в період карантину заборонені. Однак завдяки зазначеним штрафам підприємство має намір збільшити прибутки з метою пройти опалювальний сезон.