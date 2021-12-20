Українців можуть обмежити в субсидії: список

Субсидія в Україні - дієва допомога людям від держави. Однак варто пам'ятати, що не всі українці можуть розраховувати на субсидію. Особливо це стосується боржників ЖКГ, тих, хто зробив великі покупки або приховав повернення субсидії від держави.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики. У відомстві назвали сім причин для відмови в допомозі на оплату комуналки:

Площа квартири більше ніж 120 кв.м, або площа будинку від 200 квадратів.

Протягом 12 місяців до звернення за субсидією хто-небудь з родини зробив покупку на суму від 50 тис. грн.

Є автомобіль, якому не більше 5 років.

У родині є повнолітній, який ніде не працює, не платив єдиний соцвнесок як мінімум 3 місяці поспіль.

Є тримісячний борг по комуналці розміром від 340 грн.

Не повернув "зайву" субсидію (якщо вона була нарахована помилково).

У родині є боржник, який три місяці або довше не платить аліменти.

Також у відомстві нагадали, як рахують розмір субсидії. Для цього дохід на одного члена сім'ї ділять на прожитковий мінімум (2189 грн), на базовий коефіцієнт 2 і множать на 15%. Отримана цифра - та частина від загального доходу сім'ї, яку не покриває субсидія. Далі від витрат на комуналку в межах нормативів віднімають отриману цифру. Це і є розмір субсидії.