Українцям запровадять новий податок на неофіційний дохід

11:55 29 грудень Київ, Україна

Незабаром на українців очікують глобальні зміни, що стосуються сплати податків від доходів. Йдеться виключно про ті, які люди отримують неофіційно. У Податковій службі анонсували запровадження нових непрямих методів, які допоможуть відстежити тих, хто не сплачує податки за всіма наявними доходами.



На цей момент вже відомо, що один із таких методів передбачає порівняння між витратами та доходами. Якщо перший показник значно перевищує другий, до такої особи будуть застосовані заходи. З незадекларованої різниці стягується податок. Якщо ж людина неспроможна пояснити походження грошей, вона буде виплатити податок на різницю.



Перевірка Податкової служби за вищеописаним методом проводитиметься за такими задекларованими доходами:

Самостійна, незалежна професійна діяльність (перукар, послуги копірайту та інші, які працюють «на себе»);

Отримані прибутки від роботодавця (конверт, регулярні бонуси, премії);

Гроші, що надійшли з-за кордону;

Кошти, отримані від здачі у найм нерухомості;

Куплені подарунки;

Інвестиційні доходи;

Прощені кредити та борги, але лише у тому випадку, якщо загальна сума перевищить 50 мінімалок;

Отримані кошти як благодійна та нецільова допомога;

Кошти, одержані від продажу нерухомості.

Водночас повідомляється, що сплачувати податки за дрібні активи не знадобиться: якщо є заощадження до 400 тисяч гривень, житло з площею менше ніж 120 квадратних метрів, а також один автомобіль.

Однак, якщо активи перевищують вищезгадані, то такій особі необхідно подати нульову декларацію. Не зробивши цього, її зобов'яжуть виплатити: 5% від наявної нерухомості, валюти, автомобіля, права інтелектуальної власності, майна юридичних осіб, 2,5% з облігацій внутрішньої державної позики і 10% від вартості власності, що залишилася.



Податкова служба України робить усе можливе, щоб доходи українців були офіційними, тому в майбутньому, якщо не заповнити нульову декларацію та добровільно не сплатити податки, то скористатися своїм майном (у тому числі й коштами) буде неможливо.