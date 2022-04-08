Українцям дозволили на час війни не розмитнювати авто

07:51 06 квітня Київ, Україна

У перші тижні війни автомобілі з-за кордону в Україну ввозилися лише для потреб військових, евакуації громадян та доставки гуманітарних вантажів. Через місяць після масштабного військового вторгнення Верховна Рада скасувала податки та збори на імпорт автомобілів для всіх громадян. Ухвалений закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану» вже підписано президентом України.



Документ передбачає, що з 01 квітня 2022 року від сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита звільняються такі транспортні засоби, що ввозяться:

легкові автомобілі та кузови до них;

причепи та напівпричепи;

мотоцикли;

транспортні засоби для перевезення вантажів чи понад 10 осіб.

Закон зобов'язує оформляти автомобілі з іноземною реєстрацією за спрощеною процедурою. Це означає, що митні органи виконуватимуть митні формальності максимум за годину. Задля реалізації цього механізму буде оприлюднено проєкт наказу.



Зазначимо, що такі умови діятимуть лише під час воєнного стану. Остаточні деталі будуть зрозумілі після ухвалення постанови, але вже зараз відомі деякі моменти.



Українцям доведеться заплатити певну суму, а саме – витрати, не пов'язані з розмитненням:

внесок до ПФУ для першої реєстрації від 3% до 5% вартості авто;

реєстрація – 190,15 грн;

бланк свідоцтва – 114 грн;

номерні знаки – 135 грн.

Можливість майже безкоштовно розмитнити авто – приємна звістка для тих, хто збирався це зробити, але стримувався через високий розмір податків. Однак це рішення має і зворотний бік – недоотримані платежі до держбюджету.



Також не звільняються від сплати митних та податкових платежів при розмитненні транспортні засоби, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаною державою-агресором щодо України відповідно до законодавства, або ввезені з території держави окупанта (агресора) та /або з окупованої території України, визначеної за законом.