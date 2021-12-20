Українцям підвищили пенсії

09:58 03 грудень Київ, Україна

З 1 грудня 2021 року в Україні підвищили прожитковий мінімум та соціальні виплати для населення. Відтак прожитковий мінімум зріс на 80 гривень, і тепер становить 1934 гривні. Такою ж буде мінімальна пенсія. За інформацією, її перерахують автоматично.



Максимальні виплати для пенсіонерів також зросли. Так, з 1 грудня виплати становитимуть 19 340 гривень проти 18 540 гривень, як було раніше.



Розмір мінімальної пенсії за віком для громадян від 65 років становить 2 600 гривень.



Нагадаємо, з 1 грудня в Україні у зв'язку із збільшенням мінімальної зарплати буде підвищено мінімальний єдиний соціальний внесок (ЄСВ) із зарплати. Крім того, буде перераховано єдиний податок для фізосіб-підприємців (ФОП) першої та другої групи.



Також з 1 грудня українцям підвищують тарифи на доставку газу. Проте нові правила стосуватимуться не всіх, частина українців зможе платити за газ навіть менше, ніж раніше.