Українцям підвищують податки

17:44 30 листопад Київ, Україна

З 1 грудня в Україні через збільшення мінімальної зарплати буде підвищено мінімальний єдиний соціальний внесок (ЄСВ) із зарплати. Крім того, буде перераховано єдиний податок для фізосіб-підприємців (ФОП) першої та другої групи.

Отже, мінімальний розмір ЄСВ збільшиться з 1320 до 1430 грн, єдиний податок для першої групи – з 260 до 268 грн, а для другої – з 1200 до 1430 грн.

Крім того, для українських ФОПів з січня 2022 року набудуть чинності нові правила. Вони будуть запроваджені для того, щоб дисциплінувати бізнес, сприяти легалізації доходів та захистити права споживачів. До цієї дати ФОПи зобов'язані встановити у себе касові апарати, які унеможливлюють тіньовий оборот коштів і повинні зробити всі операції прозорими.