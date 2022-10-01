Українцям піднімуть зарплату

Мінімальну зарплату в Україні планують підвищити до шести тисяч гривень. Підвищення відбуватиметься в три етапи. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

"Сьогодні глава уряду доповів про попереднє графіку, за яким підвищувати мінімальну заробітну плату. Так, з 1 вересня цього року вона буде збільшена до 5 тис. Гривень, з 1 січня наступного року - до 6 тис. Гривень, а з 1 липня 2021 року - до 6,5 тис. гривень ", - сказано в ньому.

Станом на поточний момент мінімальна місячна зарплата становить 4 723 гривні без вирахування податків. Відзначимо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів розглядає два варіанти розвитку економіки: оптимістичний і песимістичний. Саме від того, який з них буде реалізований і залежать зарплати українців.

Так, в кращому випадку, економіка почне підніматися вже восени, і в період 2021-2024 ВВП буде рости приблизно на 5,4% щорічно. Але, згідно з прогнозами, все може бути набагато гірше, якщо вдарить друга хвиля пандемії і поглибиться глобальна економічна криза. В такому випадку ВВП України в 2021 році впаде приблизно на 5-7% і в 2022-2024 зростатиме повільно - лише на рівні 2,5% щорічно.

При цьому МВФ майбутнє економіки України бачить ще сумніше. У прогнозі Фонду говориться про падіння ВВП на 8,5% в цьому році, а в наступному - зростання всього 1,1%. Варто розуміти, що саме від ВВП залежать зарплати українців. Економічні експерти прогнозують, то в Україні зарплати будуть повертатися до докарантінному рівню від трьох місяців до одного року. І це в кращому випадку.

Згідно з даними Державної служби статистики, в квітні середня зарплата в цілому по країні скоротилася в порівнянні з березнем майже на 10% - до 10,4 тис. грн в місяць. І за оцінками фахівців, показник за травень буде ще більш значним.