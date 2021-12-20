Українцям перерахують пенсію з 01 квітня

Українські пенсіонери, які ще не вийшли на пенсію, очікують перерахунків виплат з 01 квітня 2021 року. Український парламент підписав нову постанову і запланував перерахунки для 2,7 мільйона українців.

Головна умова для виплат - це наявність 24 місяців додаткового стажу. Для жінки стаж фіксується на рівні 30 років і більше, а для чоловіків від 35 років. Для перерахунку виплат українцям нічого робити не потрібно. Пенсії перерахують в автоматичному режимі.

Нагадаємо, що в Україні накопичувальну пенсійну систему планують впровадити для більш молодих громадян, вона не торкнеться пенсіонерів, які вже зараз отримують виплати, повідомляють в Міністерстві соціальної політики.

Там зазначають, що майбутня накопичувальна пенсійна система передбачає розмір мінімальних пенсій близько 7 тисяч гривень.