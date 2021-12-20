Українцям можуть підняти мінімалку вже з 1 вересня 2020 року

08:59 07 серпень Київ, Україна

У серпні в Україні можуть відбутися серйозні зміни в зарплатах. Про це оголосила заступник голови Офісу президента Юлія Кузнєцова. Йдеться про підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня 2020 року. Таку пропозицію уряд може розглянути на позачерговому засіданні.

Чиновниця на брифінгу в четвер, 6 серпні повідомила, що дані зміни до держбюджету можуть бути запропоновані на позачерговій сесії Верховної Ради, яке, за її словами, можливо, відбудеться в кінці поточного місяця. Кузнєцов зазначила, що гроші на підвищення мінімалки можуть бути отримані в результаті економії на обслуговуванні держборгу.

Крім того, минулого тижня Кабмін схвалив макроекономічний прогноз на 2021. У прогнозі закладено підвищення мінімалки ще в два етапи. Так, за словами заступника голови Офісу президента, "мінімалку" в наступному році планують підвищити спочатку до 6000 гривень, а потім до 6,5 тисячі гривень.

"Відповідно, на цій базі буде плануватися бюджет на 2021, який буде представлений в парламент 15 вересня цього року. Це один важливий законопроект, який сьогодні повинен внести президент", - заявила Кузнєцов.

Раніше прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що в планах Кабміну підняти Український "мінімалку", не чекаючи Нового року. В 2021 заплановано підвищення двічі. У вересні 2021 очікується підвищення мінімальної зарплати вдвічі для українців. Через рік мінімалка зросте на 40% і буде дорівнювати 6500 гривням.