Українцям вистачить заощаджень на 2,7 місяця

Компанія Research & Branding Group провела опитування українців щодо їхнього рівня життя в період карантину. Також одним з питань був пункт про наявність у населення заощаджень. Згідно з даними, близько 70% населення мають невеликі заощадження в середньому на 2,7 місяця життя.

За даними опитування, вистачить заощаджень:

менше ніж на місяць - 10%,

на місяць - 17%,

на 2 місяці - 14%,

в 3-4 місяці - 10%,

на 5-6 місяців - 6%,

на 7-12 місяців - 2%,

більш ніж на рік - 2%,

важко сказати - 10%.

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 4 по 14 березня 2021 року серед 1801 респондента по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

У 2020 році українці витрачали на їжу, комуналку дві третини своїх грошей. Найбільшою статтею витрат за 2020 рік були "Харчові продукти та безалкогольні напої" - 41,0%. Витрати домашніх господарств за статтею "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" складають 14,1%.