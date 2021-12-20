Українцям хочуть скасувати безкоштовний проїзд в транспорті

Міністерство соціальної політики розглядає монетизацію пільг для українців. Замість безкоштовного проїзду жителі великих і маленьких міст отримають певну суму.

Про це в інтерв'ю заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна. За її словами, міністерство розробило законопроєкт, який передбачає, що місцева влада своїми рішеннями визначає форми надання пільг на проїзд, в тому числі в монетизованому вигляді.

"Необхідно спонукати місцеву владу впроваджувати засоби обліку фактично наданих пільг", - говорить Лазебна. При цьому міністр зазначила, що цей процес поки йде важко. "Але ми запропонуємо механізми, як монетизувати пільги на проїзд, хочемо дати громадам алгоритм, як це зробити. Є 2,4 мільйона осіб, які мають пільговий проїзд відповідно до законодавства. Ми за те, щоб ці пільги залишалися", - заявила вона.

У Мінсоцполітики вважають за необхідне домовлятися з цього питання з головами громад. "Ми працюємо з Асоціацією міст України, вони підтримують такий порядок денний, але все одно питання поки йде важко", - додала Лазебна.