Українцям хочуть скасувати безкоштовний проїзд в транспорті

Міністерство соціальної політики розглядає монетизацію пільг для українців. Замість безкоштовного проїзду жителі великих і маленьких міст отримають певну суму.
Про це в інтерв'ю заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна. За її словами, міністерство розробило законопроєкт, який передбачає, що місцева влада своїми рішеннями визначає форми надання пільг на проїзд, в тому числі в монетизованому вигляді.
У Мінсоцполітики вважають за необхідне домовлятися з цього питання з головами громад. "Ми працюємо з Асоціацією міст України, вони підтримують такий порядок денний, але все одно питання поки йде важко", - додала Лазебна.
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