Українцям блокують рахунки: фінмоніторинг

Закон про фінмоніторинг змушує українців нервувати. Так, все частіше банківські рахунки блокують після грошового переказу. Попри те, що закон був прийнятий ще 2 роки тому, працювати він почав тільки в кінці 2020 року.

"Якщо система визначає операцію як підозрілу, вона стає на паузу, - розповідає фінансовий аналітик, радник голови правління одного з банків Василь Невмержицький. - Гроші при цьому тимчасово зберігаються на транзитному рахунку. Після перевірки їх або випускають, або зв'язуються з клієнтом для уточнень".

При тому, що зараз немає якоїсь певної суми, від якої починається перевірка. Люди стали писати в соціальних мережах, що у них монобанк блокував навіть 5 тисяч гривень. Всі підозрілі операції моніторять кожен день.

Найбільший мінус для клієнта в цій ситуації - банки перевіряють походження коштів тільки після того, як почалася операція, а не до фактичного отримання грошей. Відповідно, якщо в силу будь-яких причин ви не підтвердите походження своїх коштів, то вже не зможете відмовитися від послуг.

Якщо гроші будуть заблоковані, то єдиний варіант їх повернути - це довести їхнє законне походження. В інших випадках це просто неможливо. Підозру можуть викликати регулярні однотипні платежі, після яких людина переказує кошти. Також підозру викличе невідповідність доходів.