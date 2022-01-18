Україна чекає допомоги від ЄС

Український уряд чекає, що Європейський Союз надасть країні фінансову допомогу. Йдеться про макрофінансову допомогу в розмірі 600 млн євро. Чиновники сподіваються, що переказ відбудеться у вересні 2021 року.
Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко на зустрічі з керівником групи Єврокомісії по підтримці України Катариною Матерновою, передає пресслужба Мінфіну.
У відомстві нагадали, що для отримання другого траншу допомоги від ЄС Україна повинна виконати низку вимог. Йдеться про початок і продовження реформ в таких сферах:
- управління державними фінансами,
- належне врядування та верховенство права,
- поліпшення бізнес-клімату,
- секторальні реформи,
- державні підприємства.
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