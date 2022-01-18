Україна чекає допомоги від ЄС

Український уряд чекає, що Європейський Союз надасть країні фінансову допомогу. Йдеться про макрофінансову допомогу в розмірі 600 млн євро. Чиновники сподіваються, що переказ відбудеться у вересні 2021 року.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко на зустрічі з керівником групи Єврокомісії по підтримці України Катариною Матерновою, передає пресслужба Мінфіну.

"Ми вдячні Єврокомісії за підтримку і за допомогу в грудні 2020 року - отримання першого траншу в 600 млн євро. Зараз уряд України і Міністерство фінансів роблять все можливе для виконання умов програми і отримання другого траншу від ЄС у вересні 2021 року", - заявив він.

У відомстві нагадали, що для отримання другого траншу допомоги від ЄС Україна повинна виконати низку вимог. Йдеться про початок і продовження реформ в таких сферах: