Україна чекає гроші від Світового банку - 170 млн доларів

Пресслужба Міністерства фінансів України розповіла про фінансові плани країни. Так, однією з найбільш очікуваних подій повинен стати кредит від Світового банку. Планується, що Україна отримає транш розміром 170 млн доларів.

Також у відомстві повідомили про те, що збираються розробити механізм, який дозволить отримати кредитні гроші на вигідних умовах - під низькі відсотки. Йдеться про суму в 300 млн доларів. Все це буде діяти в рамках проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України».

На цей момент вже підписано угоду про Другий додатковий етап фінансування. Його основна мета - боротьба з наслідками пандемії коронавірусу в нашій країні. Зокрема, саме ці гроші підуть на допомогу постраждалим від пандемії - тим, що втратили роботу, зазнали збитків тощо.