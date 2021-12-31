Україна заробила понад $1 млрд на єврооблігаціях

Міністерство фінансів повідомило про розміщення єврооблігацій на міжнародному ринку. Загальна сума розміщень - $1,25 млрд з терміном погашення в 2029 році і ставкою 6,875% річних. Згідно з інформацією, всі отримані гроші перейдуть на бюджетний рахунок і будуть використовуватися на потреби країни.

Облігації будуть допущені до торгів на основному ринку Лондонської фондової біржі 4 травня 2021 року. Це перший лістинг суверенних облігацій України на Лондонській фондовій біржі, раніше подібні папери торгувалися на Ірландській біржі.

Мінфін зазначає, що під час розміщення отримав заявки на суму понад $3,3 млрд від 223 інвесторів. У базі інвесторів нового випуску переважали керуючі активами, на частку яких доводилося 84% випущених паперів, за якими слідують хедж-фонди (9%), страхові та пенсійні фонди (5%) і банки (2%). Інвестори із Сполученого Королівства, США і континентальної Європи сформували основну частину попиту на первинне розміщення нових єврооблігацій - 42%, 34% і 21% відповідно. Інвестори з Азії і MENA склали 3% від розміщень.

BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International і JP. Morgan виступили як спільні букраннери.

Уповноважений уряду з управління державним боргом Юрій Буца зазначив в повідомленні, що, незважаючи на повернення до траєкторії бюджетної консолідації, потреби України у фінансуванні все ще високі в порівнянні з попередніми роками. За його словами, в рамках стратегії Мінфіну управління боргом було прийнято рішення покрити більшу частину цих потреб коштом місцевого ринку і в національній валюті.

"Успішно реалізувавши цю стратегію в першому кварталі, ми повернулися на міжнародні ринки капіталу після їхньої стабілізації, щоб покрити частину наших потреб в іноземній валюті в цьому році", - зазначив він.

На його думку, на успіху розміщення позначилася обачна фіскальна та грошово-кредитна політика України і активна взаємодія зі спільнотою інвесторів.