Україна заробила на спиртзаводах 1,5 млрд гривень

Голова Фонду державного майна України розповів про успіхи відомства у продажу низки спиртзаводів. Дмитро Сенниченко розповів про продаж об'єктів «Укрспирту» і доходи з низки таких аукціонів.



За словами Дмитра Сенниченка, приватизацію навмисно почали з неробочих заводів, щоб інвестори-покупці змогли належним чином модернізувати спиртзавод і відновити виробництво. Причому на таких заводах може виготовлятися не тільки спирт для алкогольних напоїв, а й антисептичні засоби і спиртовмісні фарби.

Варто зазначити, що з 78 заводів концерну "Укрспирт" 43 - не працювали.

Дмитро Сенниченко підсумував - протягом декількох місяців було проведено 23 аукціони. Вторгована сума, яка попрямувала до українського бюджету - понад 1,5 мільярда гривень. У Фонді держмайна України заявляли, що приватизація підприємств буде сприяти розвитку різних напрямків переробної аграрної галузі.