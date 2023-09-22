Україна запустить ринок із гуманітарного розмінування через Prozorro — Шмигаль

18:38 22 вересня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава запустить ринок із гуманітарного розмінування через систему Prozorro. Загалом до держбюджету наступного року закладено 2 млрд гривень на розмінування територій України.

Про це Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду 22 вересня.

"Україна запустить ринок послуг з гуманітарного розмінування через Prozorro. Зокрема, розробляємо механізм компенсації аграріям та стратегічним підприємствам витрат на розмінування", - сказав глава уряду.

Шмигаль пояснив, що якщо аграрна чи інша компанія через Prozorro закуповує послугу розмінування, отримує цю послугу та відповідний сертифікат від офіційно ліцензованого оператора, тоді держава повністю або частково компенсуватиме витрати.