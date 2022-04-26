Україна заплатила в листопаді 72,5 млн доларів МВФ

Пресслужба Національного банку України заявила про виплату боргу Міжнародному валютному фонду. Згідно з даними, в листопаді Україна віддала 72,5 млн доларів.

Згідно з графіком, 5 листопада пройшла виплата відсотків за кредитними програмами МВФ в розмірі 50,93 млн СПЗ (спецправ запозичення) або в еквіваленті 72,05 млн доларів за курсом на дату платежу.

Крім того, 9 листопада пройшла виплата відсотків в розмірі 0,28 млн СПЗ або в еквіваленті 0,4 млн доларів за курсом на дату платежу. У поточному році виплати МВФ згідно з графіком більше не заплановані.

У наступному році Україна повинна виплатити МВФ 1,136 млрд СПЗ. Найближчий платіж запланований на початок лютого 2021 в розмірі 145 млн СПЗ, а потім в березні 2021 - понад 350 млн СПЗ.