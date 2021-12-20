Україна зайняла 64 місце в рейтингу Doing Business

14:58 29 липень Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дуже зацікавлений в тому, що Україна займала високі позиції в рейтингу Doing Business. На засіданні він заявив про плани, які допоможуть піднятися Україні ще на 10 позицій до 2021 року.

"Важливо продовжити кроки на поліпшення бізнес-клімату в Україні. Ми очікуємо, що вже в 2021 році в рейтингу Doing Business Україна може піднятися мінімум на 10 позицій, а амбітна мета - на 20 сходинок, для того, щоб ми дійсно на практиці отримали полегшення умов ведення бізнесу ", - сказав прем'єр.

Україна, за попередніми підрахунками, може поліпшити свої позиції і піднятися на 10-20 сходинок в рейтингу Doing Business +2021 Світового банку, що характеризує легкість ведення бізнесу в країні, заявили в Мінекономіки.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль задекларував однією з цілей уряду - входження України в топ-30 рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business. Попередній уряд Гончарука мав на меті потрапляння України в топ-10 Doing business протягом трьох років.

Також колишні керівники Мінекономіки заявляли, що концентрують більше сили на приєднання до електромереж, легкості реєстрації бізнесу, реєстрації власності і захисту міноритарних інвесторів для потрапляння України в топ-30 країн за версією Doing Business.

Україна зайняла 64-місце в рейтингу інвестиційної привабливості Doing business-2020 року, поліпшивши позицію минулого року на 7 пунктів.

У 2019 Україна займала 71 місце в рейтингу Doing Business. За 2014-2018 роки Україна піднялася в рейтингу на 24 позиції.