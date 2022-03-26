Україна посідає 46 місце з 49 за рівнем зарплати

Складаючи рейтинг світових країн за рівнем зарплати, експерти відзначають, що Україна знаходиться в самому кінці цього списку. 45 держав займають більш вигідні позиції, адже середня зарплата українців всього 297 євро (9860 гривень).

Це один з найнижчих показників серед європейських країн. Менше отримують тільки громадяни Азербайджану (283 €), Молдови (272 €) і Грузії (247 €).

Перше місце в Європі за рівнем заробітної плати посідає Швейцарія - середній показник по країні досягає 5237 євро (173 868 гривень). У трійку країн-лідерів увійшли також Ліхтенштейн і Монако із середнім заробітком громадян 5234 (173768 грн) і 5000 (166000 грн) відповідно.

Середній дохід вище 3000 євро у громадян двох країн - Люксембургу (3515 €) і Данії (3053 €). Зарплата перевищує 2000 євро в 11 країнах: Норвегія, Нідерланди, Ісландія, Швеція, Фінляндія, Ірландія, Німеччина, Великобританія, Франція, Австрія, Бельгія.

Більше 1000 € отримують громадяни таких країн: Сан-Марино, Андорра, Італія, Іспанія, Кіпр, Мальта, Естонія, Словенія. Середній заробіток у громадян країн-сусідів перевищує зарплату в Україні. Так, в Росії заробляють - 357 €, в Білорусі - 345 €, в Польщі - 712 €.

Україна серед 49 держав Європи посідає лише 46 місце, тобто 4 з кінця за рівнем середньої заробітної плати.