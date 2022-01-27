Україна займає одне з провідних місць в рейтингу світових експортерів

07:52 11 вересень Київ, Україна

Не дивлячись на значне скорочення експорту в країни Євросоюзу, Україна все одно залишила за собою місце в рейтингу Топ-5 у сфері сільськогосподарської продукції. Згідно з доповіддю Єврокомісії, Україна як і раніше є одним з лідерів експорту в період з січня по травень 2020 року в агро секторі.

"Перелік країн походження агропромислової продукції, що імпортувалася в ЄС протягом минулого періоду в п'ять місяців, містить Великобританію, Бразилію, США, Україну та Китай. На ці країни припадає майже 40 відсотків від всього обсягу сільськогосподарського імпорту в 27 країн ЄС", - йдеться в повідомленні.

Згідно з наведеними даними, Україна поставила в ЄС 5,8 відсотка від загального обсягу сільськогосподарського імпорту на суму 7033 мільйонів євро в 2019 році (в порівнянні з 5416 мільйонами євро у 2018 році). В умовах пандемії за період з січня по травень 2020 року обсяг українського експорту в ЄС знизився на 217 000 000 євро (-7,3%) у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

При цьому Україна знаходиться на 15 позиції в списку найбільших споживачів європейської імпортної сільськогосподарської продукції з показником 1,4 відсотка від його загального обсягу.

В абсолютних цифрах, у 2019 році Україна імпортувала сільськогосподарських товарів з ЄС на суму 2 455 000 000 євро (2039 млн євро у 2018 році.) За перші п'ять місяців поточного року Україна використала імпортовану продукцію походженням з ЄС на суму 1 147 000 000 євро (зростання на 166 000 000 євро в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, або +16,9 відсотка).

Як зазначено в доповіді, загальний обсяг торгівлі сільськогосподарською продукцією в ЄС, включаючи експортні та імпортні операції, досяг показника в 128 500 000 000 євро (зростання на 1,6 відсотка в порівнянні з січнем-травнем 2019).