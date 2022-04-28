Україна зацікавлена ​​в поглибленні співпраці з ОАЕ - Любченко

20:56 27 липня Київ, Україна

Україна і Об'єднані Арабські Емірати заявили про готовність розвивати відносини в різних сферах, найбільш перспективними для двостороннього співробітництва вважаються IT-сфера і сільське господарство.

Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Олексій Любченко під час онлайн-зустрічі з державним міністром зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані бін Ахмедом Аль Зейудіа, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

«Україна зацікавлена в залученні іноземних інвестицій. Зараз прийнято низку законодавчих ініціатив для поліпшення інвестиційного клімату. Зокрема, закони про державну підтримку проєктів із залученням великих іноземних інвестицій понад 20 млн євро, введення індустріальних парків, державно-приватне партнерство. Є широке коло сфер, які можуть зацікавити бізнес. І коли говоримо про інвестиції, то маємо на увазі не тільки грошові кошти, а й інновації, технології та людський капітал», - зазначив під час зустрічі Олексій Любченко.

В цілому, українська сторона найбільш перспективними сферами для двостороннього співробітництва вважає ІТ-сферу, сільське господарство, промисловість, енергетику та енергоефективність, а також продовження співпраці в області туризму і космосу.



Тані бін Ахмед Аль Зейуді висловив зацікавленість в інвестиційній політиці України і попросив надати еміратській стороні вичерпну інформацію про урядові програми підтримки інвестицій.

«Ми готові починати працювати у всіх визначених напрямках. Очікуємо інформацію і вже готові приступити до розробки чіткої програми поглиблення наших взаємин в економічних питаннях», сказав Любченко.

Під час зустрічі сторони обговорили участь України у Всесвітній виставці «Експо-2020», яка почне свою роботу восени в м. Дубай (Об'єднані Арабські Емірати).

«Сподіваюся, що участь України в «Експо-2020» дозволить не тільки обмінятися культурними цінностями, а й стати надійною платформою для всебічного поглиблення взаємин між нашими країнами», - зазначив перший віцепрем'єр-міністр.

Як повідомлялося, нинішній офіційний візит президента Володимира Зеленського в Об'єднані Арабські Емірати став одним з найуспішніших зарубіжних візитів глави Української держави.



В рамках візиту в ОАЕ була підписана низка угод і меморандумів українськими державними та приватними компаніями на загальну суму близько 3 млрд доларів США.