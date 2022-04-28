Україна зацікавлена ​​в поглибленні співпраці з ОАЕ - Любченко

Україна і Об'єднані Арабські Емірати заявили про готовність розвивати відносини в різних сферах, найбільш перспективними для двостороннього співробітництва вважаються IT-сфера і сільське господарство.
Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Олексій Любченко під час онлайн-зустрічі з державним міністром зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані бін Ахмедом Аль Зейудіа, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
В цілому, українська сторона найбільш перспективними сферами для двостороннього співробітництва вважає ІТ-сферу, сільське господарство, промисловість, енергетику та енергоефективність, а також продовження співпраці в області туризму і космосу.
Тані бін Ахмед Аль Зейуді висловив зацікавленість в інвестиційній політиці України і попросив надати еміратській стороні вичерпну інформацію про урядові програми підтримки інвестицій.
Під час зустрічі сторони обговорили участь України у Всесвітній виставці «Експо-2020», яка почне свою роботу восени в м. Дубай (Об'єднані Арабські Емірати).
Як повідомлялося, нинішній офіційний візит президента Володимира Зеленського в Об'єднані Арабські Емірати став одним з найуспішніших зарубіжних візитів глави Української держави.
В рамках візиту в ОАЕ була підписана низка угод і меморандумів українськими державними та приватними компаніями на загальну суму близько 3 млрд доларів США.
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