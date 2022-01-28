Україна зацікавлена ​​у досвіді Фінляндії у сфері енергетики

15:41 28 січень Київ, Україна

У Міністерстві енергетики відбувся семінар «Світовий досвід планування та забезпечення сталого розвитку енергосистем» за участю представників Міністерства, енергетичних компаній та посольства Фінляндії.



Перший заступник Міністра енергетики Юрій Власенко під час виступу наголосив, що Україна зацікавлена у досвіді Фінляндії щодо створення моделі низьковуглецевої енергетики.

«Нам цікавий ваш досвід та напрацювання, адже Україна теж рухається у напрямку створення моделі низьковуглецевого розвитку енергетики.. Наша країна вже підписала низку документів, де ми взяли відповідні зобов'язання щодо зменшення вуглецевого сліду та сталого розвитку відновлюваної енергетики», - зазначив він.

Посол Фінляндії в Україні Пяйві Лайне наголосила, що в сьогоднішніх умовах безпеки енергетична сфера вимагає особливої уваги.. Фінляндія підтримує прагнення України зміцнити свою енергетичну незалежність, додала вона.



Пані Посол запросила керівництво Міненерго взяти участь у засіданні українсько-фінляндської міжурядової комісії з торгівлі та економічного співробітництва, проведення якого заплановане навесні до Гельсінків.