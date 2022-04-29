Україна виконала умови Польщі та отримала 100 млн євро

Пресслужба Міністерства фінансів України повідомляє про виконання Україною умов для отримання кредиту від Польщі. Для отримання грошей Верховна Рада підписала зміни до Податкового кодексу щодо нульової ставки ПДВ за окремими операціями. Зміни будуть актуальні на період реалізації договору.



Так, договір між Україною і Польщею про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги передбачає надання кредитів на загальну суму до 100 млн євро з терміном повернення 30 років за відсотковою ставкою 0,15% річних.

Кредит надається для фінансування проєктів з розвитку прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону.



Прийняті вчора зміни до Податкового кодексу вводять нульову ставку НБУ для виконавців контрактів у рамках Договору. Також забезпечується можливість відшкодування сум ПДВ, які виконавці вже сплатили власними коштами при виконанні умов контракту.