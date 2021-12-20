Україна виходить з кризи? Основні ознаки

18:50 09 липень Київ, Україна

Після важких квітня і травня в червні 2020 року запустилися економічні процеси. За підсумками року економіка України впаде не більше ніж на 5%. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Є підстави вважати, що найбільш критичну стадію кризи ми пройшли. Зараз йде відновлення ", - сказав міністр. Марченко не бачить підстав вважати, що падіння економіки в Україні буде більше, ніж в розвинених країнах.

"Вважаємо, що 4,8% падіння ВВП - реальний показник. Цьому є кілька пояснень. Україна не сильно інтегрована в найбільш постраждалі економічні ланцюжка світової економіки. Ринки нашої експортної продукції збереглися. Йдеться про зернових та продуктах харчування. Падіння цін на руду і метал - не таке сильне, як на нафту і газ ", - скзал він.

За його словами, для України, з точки зору зовнішніх позицій, ситуація не настільки вразлива, як для інших країн.

"Вважаю, ми гідно вийдемо з цієї складної ситуації", - повідомив міністр.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2020 році до 8,2% Згідно зміненого макропрогнози, який підготувало Мінекономіки, а 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде в 2020 році на 4, 8%.