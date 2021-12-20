Україна вперше провела ліцензування видобутку бурштину

07:35 18 липень Київ, Україна

В Україні почалася видача ліцензій на видобуток бурштину. Перші переможці вже отримали дозволи на проведення робіт строком на п'ять років.

У Рівненській області відбулися перші аукціони на отримання спеціальних дозволів на користування надрами для видобування бурштину. У першому аукціоні брали участь 4 фірми, а в другому - 6.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, дві ділянки до 10 га в с. Олексіївка Сарненського району виставили на сайті "Прозорро" ще в червні.

"Вже 17 липня відбулися онлайн-торги. Результат перевершив всі наші очікування. Початкова ціна першої ділянки була 319,6 тис. гривень. А під час аукціону зросла майже в 40 разів і склала 12 млн 630 тис. Грн. Друга ділянка стартував з 333,2 тис. Грн. А купили його за 29 млн грн, що в 90 разів більше ", - написав Коваль.

Як писало РБК-Україна, 19 грудня минулого року Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2241 "Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину".