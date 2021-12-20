Україна вперше провела ліцензування видобутку бурштину

В Україні почалася видача ліцензій на видобуток бурштину. Перші переможці вже отримали дозволи на проведення робіт строком на п'ять років.
У Рівненській області відбулися перші аукціони на отримання спеціальних дозволів на користування надрами для видобування бурштину. У першому аукціоні брали участь 4 фірми, а в другому - 6.
Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, дві ділянки до 10 га в с. Олексіївка Сарненського району виставили на сайті "Прозорро" ще в червні.
Як писало РБК-Україна, 19 грудня минулого року Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2241 "Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину".
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