Україна відновлює експорт м'яса птиці в Японію

10:43 04 серпня Київ, Україна

Держспоживслужба спільно з Міністерством закордонних справ провела дуже велику роботу щодо зняття обмежень і відновлення експорту української продукції птахівництва в Японію.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

"Японія з 2 серпня зняла заборону на експорт м'яса птиці і яєць з України, яка вводилася в грудні минулого року в зв'язку з поширенням в Україні патогенного грипу птиці", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що відповідне рішення Міністерство сільського господарства, лісництва та рибальства Японії прийняло за результатами раундів переговорів з дипломатами МЗС України і Держспоживслужбою.



Міністерство додало, що українська сторона детально проінформувала японських партнерів про заходи щодо боротьби зі спалахами захворювання на грип птиці.

«Ми не тільки створюємо нові можливості експорту для українських компаній, але і відновлюємо доступ на іноземні ринки, які з тих чи інших причин закривалися. Такі рішення про закриття зазвичай приймаються швидко, а на те, щоб переконати партнерів відкрити ринок заново, потрібні тривалі зусилля. Я радий, що нам вдалося переконати японських партнерів в безпеки українських продуктів, і українські компанії відтепер знову можуть експортувати свою продукцію», - зазначив МЗС з посиланням на заяву глави української дипломатії Дмитра Кулеби.

Голова Держспоживслужби Владислава Магалецька додала, що служба разом з міністерством провела велику роботу зі зняття обмежень і відновлення експорту української продукції птахівництва. Вона нагадала, що раніше обмеження були скасовані Йорданією, Сінгапуром, Киргизстаном і іншими країнами.