Україна відновлює експорт м'яса птиці в Японію

Держспоживслужба спільно з Міністерством закордонних справ провела дуже велику роботу щодо зняття обмежень і відновлення експорту української продукції птахівництва в Японію.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.
Відзначається, що відповідне рішення Міністерство сільського господарства, лісництва та рибальства Японії прийняло за результатами раундів переговорів з дипломатами МЗС України і Держспоживслужбою.
Міністерство додало, що українська сторона детально проінформувала японських партнерів про заходи щодо боротьби зі спалахами захворювання на грип птиці.
Голова Держспоживслужби Владислава Магалецька додала, що служба разом з міністерством провела велику роботу зі зняття обмежень і відновлення експорту української продукції птахівництва. Вона нагадала, що раніше обмеження були скасовані Йорданією, Сінгапуром, Киргизстаном і іншими країнами.
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