Україна візьме позику для здійснення вакцинації від COVID-19

Пресслужба Міністерства охорони здоров'я повідомила про угоду країни з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Йдеться про велику позику в розмірі 90 млн доларів для проведення повноцінної вакцинації в Україні. Угода підписана в рамках проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні».
Переговори щодо проєкту, які тривали чотири місяці, завершилися в квітні 2021 року. 11 травня Всесвітній банк оголосив про остаточне схвалення позики в 90 млн доларів для забезпечення вакцинації 10 млн українців. Як уточнюють у Міністерстві охорони здоров'я, кошти розподілять наступним чином: 40 млн доларів спрямують на підтримку придбання вакцини, 30 млн доларів - на розгортання вакцинації, а решту - на зміцнення спроможності проведення тестування на COVID-19 в Україні.
Про проєкт Світового банку в МОЗ говорили ще в кінці квітня. А Міністерство фінансів повідомляло, що Світовий банк готовий надати кредит в 30 млн доларів як компенсацію після вакцинації 10 млн людей з груп ризику.
Світовий банк вже виділив Україні 57 млн доларів для протидії COVID-19: 35 млн надали в квітні 2020 року в межах проєкту «Покращення охорони здоров'я на службі у людей», а решту - на придбання лабораторного обладнання та тестів. У грудні 2020 року Світовий банк затвердив позику для України на 300 млн доларів на соціальну підтримку населення, яке через пандемію коронавірусу може опинитися за межею бідності.
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