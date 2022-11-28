Україна у тестовому режимі імпортувала електроенергію з Румунії

17:24 28 листопада Київ, Україна

Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" (АТ "ЕКУ") 27 листопада 2022 року у тестовому режимі імпортував некомерційні обсяги електроенергії з Румунії потужністю 1 МВт протягом двох годин (о 9.00 та 14.00).



Про це йдеться у офіційному пресрелізі "ЕКУ".

"Імпорт електроенергії може стати додатковим інструментом стабілізації енергосистеми України. Тестові поставки необхідні для перевірки технічної можливості імпорту електроенергії з Європи у разі потреби", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що право імпортувати електроенергію компанія набула на аукціоні НЕК "Укренерго" 24 листопада.



Попередні тести імпорту електроенергії державний енерготрейдер АТ "ЕКУ" провів зі Словаччини 27 жовтня та 19 листопада 2022 року.

Імпорт електроенергії Україною може дозволити стабілізувати енергосистему України, яка опинилася в дуже складному становищі через ракетні атаки росії, що спричинили значні руйнування. Саме тому Україна вже провела кілька тестових імпортів, щоб перевірити технічну справність процесу у разі повноцінного запуску системи. Перший імпорт у тестовому режимі провели ще наприкінці жовтня, вдруге це зробили близько тижня тому.