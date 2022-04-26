Україна в п'ятірці найбільших експортерів сільгосппродукції

12:23 24 липня Київ, Україна

Якщо не враховувати показники зростання експорту сільгосппродукції в Євросоюз в порівнянні з попереднім роком, то Україна продовжує тримати високу планку, конкуруючи з європейськими країнами. Вона займає 4 місце в п'ятірці найбільших експортерів.



"У топнапрямки агропромислового імпорту в ЄС за перші чотири місяці 2021 входять Бразилія, Сполучені Штати, Великобританія, Україна і Китай. На ці країни припадає 34% від загального обсягу такого імпорту", - йдеться в звіті з торгівлі ЄС сільськогосподарською продукцією в період з січня по квітень 2021.



Разом з тим, Україна, поряд з Великобританією, опинилася серед країн, експорт яких в ЄС у вимірі сільськогосподарської продукції за перші чотири місяці 2021 року знизився в порівнянні з таким же періодом 2020 року. Для України в поточному році цей показник склав в абсолютних цифрах 1874 млн євро (-452 млн євро, або -19,4%). Зниження обсягів експорту відбулося шляхом зменшення обсягів поставок в ЄС насіння кукурудзи та соняшнику. При цьому на Україну припадає 4,9% від загального експорту такої продукції в ЄС, країна залишається на четвертій позиції серед найбільших експортерів в країни Європейського Союзу.



У переліку найбільш важливих напрямків для європейського експорту Україна знаходиться на 13-й позиції, на її частку припадає 1,5% європейського експорту сільськогосподарської продукції. В абсолютних показниках протягом перших чотирьох місяців в поставках таких товарів з ЄС в Україну зафіксовано зростання на 7,3% - до абсолютного показника в 1024 мільйони євро (+69 млн євро).



Загальний обсяг торгівлі сільськогосподарською продукцією для країн ЄС, включаючи експортні та імпортні операції, в період з січня по квітень поточного року склав 103,4 мільярда євро, на 1,1% менше, ніж за такий же період 2020 року. При цьому ЄС наростив експорт такої продукції на 1,7% - до 63 мільярдів євро, в той час, як обсяги імпорту впали на 5,1% - до 40,3 млрд євро.