Україна в 2021 році зайняла 54-е місце в Світовому рейтингу конкурентоспроможності

16:32 03 серпня Київ, Україна

Україна в Світовому рейтингу конкурентоспроможності, який ґрунтується на факторах конкурентоспроможності, наявності інновацій, цифровізації та соцсгуртованості країни, посіла 54-е місце.

Про це йдеться в рейтингу конкурентоспроможності, який оприлюднила Бізнес-школа МІМ.

"У 2021 році Україна зайняла 54-е місце. Для порівняння, в 2017 році ми були на шістдесятій позиції", - йдеться в пресрелізі.

У дослідженні МІМ окремо виділяють цифровий рейтинг, в якому Україна на 58-му місці, і рейтинг кадрового потенціалу, в якому ми виросли до 42-го місця.

"Цей рейтинг оцінює, наскільки країни розвивають, приваблюють й утримують висококваліфіковані кадри, які забезпечують підприємствам додану вартість", - зазначає дослідник конкурентоспроможності для IMD Володимир Данько.

Серед викликів, які зараз стоять перед нашою країною:

контроль над епідемією коронавірусу

заморожування збройного конфлікту на сході України

сприяння економічному відновленню і впровадженню приватно-державного партнерства (особливо для інфраструктурних проєктів)

запуск повномасштабного ринку енергетики і землі

активізація внутрішнього фондового ринку та накопичувальної пенсійної системи.

Цього року рейтинг очолили країни Європи: на першому місці - Швейцарія, на другому - Швеція, третє місце належить Данії, а четверте - Нідерландам. У свою чергу, Сінгапур, який був першим в 2019 і 2020 роках, опинився на п'ятому місці. Визначальними факторами конкурентоспроможності стали наявність інновацій, цифровізація, політика і соціальна згуртованість.



У Світовому рейтингу конкурентоспроможності-2021 (World Competitiveness Rankings-2021) представлені дані 64 країн світу.



З 1989 Institute for Management Development IMD (Швейцарія) оприлюднить Світовий рейтинг конкурентоспроможності (World Competitiveness Rankings). Бізнес-школа МІМ сприяла тому, щоб в 2007 році Україна також нарешті була представлена в цьому ранжируванні. Враховується широкий діапазон «жорстких» статистичних даних, таких як безробіття, ВВП і державні витрати на охорону здоров'я і освіту, а також «м'які» дані, що охоплюють такі теми, як соціальна згуртованість, глобалізація і корупція. Ця інформація ділиться на чотири категорії: економічні показники, інфраструктура, ефективність уряду і ефективність бізнесу.