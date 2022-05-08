Україна в 2021 році зайняла 54-е місце в Світовому рейтингу конкурентоспроможності

Україна в Світовому рейтингу конкурентоспроможності, який ґрунтується на факторах конкурентоспроможності, наявності інновацій, цифровізації та соцсгуртованості країни, посіла 54-е місце.
Про це йдеться в рейтингу конкурентоспроможності, який оприлюднила Бізнес-школа МІМ.
У дослідженні МІМ окремо виділяють цифровий рейтинг, в якому Україна на 58-му місці, і рейтинг кадрового потенціалу, в якому ми виросли до 42-го місця.
Серед викликів, які зараз стоять перед нашою країною:
- контроль над епідемією коронавірусу
- заморожування збройного конфлікту на сході України
- сприяння економічному відновленню і впровадженню приватно-державного партнерства (особливо для інфраструктурних проєктів)
- запуск повномасштабного ринку енергетики і землі
- активізація внутрішнього фондового ринку та накопичувальної пенсійної системи.
Цього року рейтинг очолили країни Європи: на першому місці - Швейцарія, на другому - Швеція, третє місце належить Данії, а четверте - Нідерландам. У свою чергу, Сінгапур, який був першим в 2019 і 2020 роках, опинився на п'ятому місці. Визначальними факторами конкурентоспроможності стали наявність інновацій, цифровізація, політика і соціальна згуртованість.
У Світовому рейтингу конкурентоспроможності-2021 (World Competitiveness Rankings-2021) представлені дані 64 країн світу.
З 1989 Institute for Management Development IMD (Швейцарія) оприлюднить Світовий рейтинг конкурентоспроможності (World Competitiveness Rankings). Бізнес-школа МІМ сприяла тому, щоб в 2007 році Україна також нарешті була представлена в цьому ранжируванні. Враховується широкий діапазон «жорстких» статистичних даних, таких як безробіття, ВВП і державні витрати на охорону здоров'я і освіту, а також «м'які» дані, що охоплюють такі теми, як соціальна згуртованість, глобалізація і корупція. Ця інформація ділиться на чотири категорії: економічні показники, інфраструктура, ефективність уряду і ефективність бізнесу.
У Світовому рейтингу конкурентоспроможності-2021 (World Competitiveness Rankings-2021) представлені дані 64 країн світу.
З 1989 Institute for Management Development IMD (Швейцарія) оприлюднить Світовий рейтинг конкурентоспроможності (World Competitiveness Rankings). Бізнес-школа МІМ сприяла тому, щоб в 2007 році Україна також нарешті була представлена в цьому ранжируванні. Враховується широкий діапазон «жорстких» статистичних даних, таких як безробіття, ВВП і державні витрати на охорону здоров'я і освіту, а також «м'які» дані, що охоплюють такі теми, як соціальна згуртованість, глобалізація і корупція. Ця інформація ділиться на чотири категорії: економічні показники, інфраструктура, ефективність уряду і ефективність бізнесу.
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