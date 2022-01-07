Україна у 2021 році збільшила імпорт твердих сирів

09:32 07 січень Київ, Україна

147,1 мільйона доларів — сума, на яку Україна за весь 2021 рік імпортувала тверді сири. Це на 14,8% більше, ніж значення у 2020 році. Проте поряд із нарощуванням імпорту український виробник сиру скорочує обсяги випуску продукту.



Найбільшими постачальниками сирів у 2021 році стали: Польща на суму 66,1 мільйона доларів, Нідерланди на суму 26,3 мільйона доларів та Франція на суму 18,1 мільйона доларів. А за обсягом продукції лідерами ринку стали Нідерланди (11,8 млн дол.), Польща (2,1 млн дол.) та Німеччина (2 млн дол.).



Деталізуючи статистичні дані, відомо, що Камамбер імпортовано на 9,2 мільйона доларів, переважно з Польщі, Франції та Угорщини.



Сира Брі на 17,7 мільйона доларів, а країнами-імпортерами переважно стали Франція, Польща, Німеччина.



Емменталь у 2021 році доставлений в Україну на суму 2 мільйони доларів, а топ-постачальниками виявилися Німеччина, Польща, Нідерланди.



Чедер імпортований на суму 2,9 мільйона доларів, в основному з Польщі, Великобританії та Латвії.



Едам в Україну ввезений здебільшого із Польщі, Нідерландів та Данії на суму в 3,1 мільйона доларів.



Сир Грана в свою чергу поставлено переважно з Італії на суму 3,8 мільйона доларів.



З Литви, Латвії та Німеччини в Україну доставлено у 2021 році сир Тільзітер, а сума поставок досягла 1,2 мільйона доларів.



Сира Проволоне імпортовано на суму 135,1 тисячі доларів, що, до речі, +37,9% порівняно з торішнім показником. Майже весь сир цього виду доставлений з Італії, невелика частина з Іспанії.