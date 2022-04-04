Україна збільшує оберти виробництва автотранспорту - Укравтопром

Укравтопром зафіксував статистичні дані по виробництву автомобілів в країні. Згідно з даними, за червень 2021 року було випущено 745 одиниць автотранспорту. Згідно з підрахунками аналітиків, це на 122% більше показників за 2020 рік. Однак це на 25% менше, ніж в травні 2021 року.

Випуск легкових автомобілів в річному обчисленні збільшився майже в два з половиною рази, а в порівнянні з травнем 2021 зменшився на 26,7% і склав 692 од. Роком раніше статистику в цьому сегменті українського автопрому формував тільки один завод - Єврокар. Запорізький автозавод (ЗАЗ) відновив випуск легкових автомобілів лише у вересні 2020 року.

Автобусів протягом місяця було виготовлено 51 од. Це на одну одиницю більше результату червня минулого року і на 2 од. менше травневого показника 2021 року.

Комерційних автомобілів в червневій статистиці заявлено тільки 2 шт., обидва зібрані на підприємстві Черкаський автобус.

Всього за перше півріччя 2021 в Україні було вироблено 4540 од. автотранспортних засобів, в 2,4 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року: легкових автомобілів - 4230 шт. (+163%); комерційних - 17 шт. (-29%); автобусів - 293 шт. (+17%).