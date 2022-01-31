Україна збільшила імпорт овочів - помідорів у 2 рази, картоплі - у 6 разів

12:48 14 вересень Київ, Україна

Як повідомляє Державна митна служба України, в країні виросли обороти імпорту. Картоплі Україна імпортувала в 6 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Оборот по томатах збільшився вдвічі в порівнянні з минулим роком.

Україна у січні-серпні 2020 імпортувала свіжих і охолоджених помідорів на 67,75 млн дол., що на 82,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Так, в січні-серпні минулого року Україна імпортувала помідорів на 37,17 млн дол., а в цьому році за той же період майже подвоїла ці обсяги. ТОП-3 імпортерів цього продукту в Україні в цьому році - Туреччина (51,28 млн дол.), Польща (10,18 млн дол.) і Нідерланди (2,59 млн дол.).

Водночас на експорт у січні-серпні 2020 року Україна відправила помідорів на 2,42 млн дол., що менше на 14,12% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, коли експорт склав 2,8 млн дол. Найбільшими поціновувачами українських помідорів в цьому році виявилися Польща (1,08 млн дол.), Білорусь (662,35 тис. дол.), Молдова (549,63 тис. дол.).

Імпорт України свіжої або охолодженої картоплі у січні-серпні 2020 склав 51,27 млн дол., що в шість разів більше проти аналогічного періоду минулого року. Так, за той же період минулого року імпорт картоплі склав всього 8,5 млн дол., а вже в цьому році виріс на 503,15%. ТОП-3 імпортерами картоплі в Україні в цьому році стали Білорусь (21,42 млн дол.), Нідерланди (11,97 млн дол.) і Російська Федерація (7,23 млн дол.).

Україна у січні-серпні 2020 експортувала картоплі на 0,83 млн дол., що на 44,02% менше відповідного періоду минулого року. Так, торік у січні-серпні експорт картоплі досягав 1,48 млн дол., а в цьому році за цей же період скоротився майже вдвічі. Продала Україна в цьому році більше картоплі в Білорусь (417,54 тис. дол.), Єгипет (202,3 тис. дол.) і Молдову (177,13 тис. дол.).