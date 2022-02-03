Україна збільшила експорт до Китаю на 44%

Згідно з даними з експорту з України, в період січень-лютий поточного року в Китай було відправлено рекордну кількість товарів. Йдеться про обіг в 1 млрд доларів. Саме на таку суму експортери відправили українських товарів до Китаю.

При цьому зростання склало 44%. Збільшення українських поставок до Китаю відбулося насамперед завдяки значному збільшенню експорту української аграрної продукції.

У Держпродспоживслужбі відзначають, що Китай став беззаперечним лідером з імпорту кукурудзи, шроту соняшнику, ячменю, рапсової олії, м'яса великої рогатої худоби, молочної сироватки. КНР також купувала великі обсяги соняшникової та соєвої олії. Крім того, Держпродспоживслужба активно працює над відкриттям китайських ринків м'яса птиці, борошна, риби і рибних продуктів, яєць і яєчних продуктів, пшениці, ріпаку, сорго, соєвого шроту, яблук, лохини, гороху, квасолі, черешні, кормів для домашніх тварин, комбікормів для тварин, птиці, солоду.

Для розширення поставок потрібні не тільки прямі дії компетентних органів щодо скасування обмежень і отримання дозволів, а й розширення логістичних можливостей і взаємні інвестиції.