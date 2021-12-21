Україна встановила безпрецедентний рекорд урожаю зернових, зернобобових та олійних культур

Україна завершує збирання зернових, зернобобових та олійних культур та рекордом більш ніж у 106 млн тонн, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.
За його словами, зернових та зернобобових було зібрано понад 84 млн.. тонн, олійних культур – 22,6 млн. тонн. Зокрема:
- зернових культур: пшениці – 32,4 млн.. тонн, ячменю – 10 млн. тонн, гречки – 110 тис. тонн;
- зернобобових: гороху – 581,5 тис.. тонн, проса – 191 тис. тонн, кукурудзи – 40 млн. тонн;
- олійних культур: соняшнику – 16,3 млн.. тонн, сої – 3,4 млн. тонн, ріпаку – 2,9 млн. тонн.
Лідерами намолу зерна стала Вінниччина – 6,7 млн тонн зерна, Чернігівщина – 6,2 млн тонн, Полтавщина – 5,7 млн тонн та Одещина – 5,2 млн тонн, а за врожайністю Хмельницька область з показником 87,1 ц/га .
Міністр зазначив, що рік виявився рекордним не без урахування сприятливих погодних умов, а й завдяки державній допомозі аграріям.
Цього року аграрії отримали понад 30 млрд. грн. кредитів на максимально вигідних умовах.
Міністр зазначив, що рік виявився рекордним не без урахування сприятливих погодних умов, а й завдяки державній допомозі аграріям.
Цього року аграрії отримали понад 30 млрд. грн. кредитів на максимально вигідних умовах.
Він також додав, що цього року було розпочато іригаційну реформу і найближчими днями Мінагрополітики направить перші виплати аграріям, які вклали кошти у відновлення меліоративної інфраструктури.
Роман Лещенко підкреслив, що упродовж стійкого розвитку сільського господарства у 2022 році повноцінно функціонуватиме електронний державний реєстр дотацій та агрострахування.
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