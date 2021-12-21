Україна встановила безпрецедентний рекорд урожаю зернових, зернобобових та олійних культур

16:12 21 грудень Київ, Україна

Україна завершує збирання зернових, зернобобових та олійних культур та рекордом більш ніж у 106 млн тонн , повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

"30-й рік незалежності України отримав ще одну історичну подію: безпрецедентний рекорд урожаю. Ми завершуємо збір рекордом більш ніж у 106 млн тонн, перевищивши свій прогноз. Це абсолютний максимум за всю історію нашої країни", – заявив міністр.

За його словами, зернових та зернобобових було зібрано понад 84 млн.. тонн, олійних культур – 22,6 млн. тонн. Зокрема:

зернових культур: пшениці – 32,4 млн.. тонн, ячменю – 10 млн. тонн, гречки – 110 тис. тонн;

зернобобових: гороху – 581,5 тис.. тонн, проса – 191 тис. тонн, кукурудзи – 40 млн. тонн;

олійних культур: соняшнику – 16,3 млн.. тонн, сої – 3,4 млн. тонн, ріпаку – 2,9 млн. тонн.

Лідерами намолу зерна стала Вінниччина – 6,7 млн тонн зерна, Чернігівщина – 6,2 млн тонн, Полтавщина – 5,7 млн тонн та Одещина – 5,2 млн тонн, а за врожайністю Хмельницька область з показником 87,1 ц/га .



Міністр зазначив, що рік виявився рекордним не без урахування сприятливих погодних умов, а й завдяки державній допомозі аграріям.



Цього року аграрії отримали понад 30 млрд. грн. кредитів на максимально вигідних умовах.

"З наступного року ми запускаємо Фонд часткового гарантування кредитів. Він дозволить профінансувати саме малих аграріїв, що вирощують до 500 га, на 24 млрд грн на рік. Раніше їм було закрито доступ до кредитування", – зазначив Роман Лещенко.

Він також додав, що цього року було розпочато іригаційну реформу і найближчими днями Мінагрополітики направить перші виплати аграріям, які вклали кошти у відновлення меліоративної інфраструктури.

"На самому початку наступного року ми плануємо ухвалити у другому читанні законопроект про об'єднання водокористувачів, який стане запорукою сталого розвитку галузі, масового припливу приватних інвестицій у зрошення. Як результат, у п'ятирічній перспективі, а може, й раніше рекордні врожаї стануть для нас звичною практикою», – пояснив Міністр.

Роман Лещенко підкреслив, що упродовж стійкого розвитку сільського господарства у 2022 році повноцінно функціонуватиме електронний державний реєстр дотацій та агрострахування.