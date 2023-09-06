Україна посилить оборонні рубежі північно-східних регіонів

Уряд України ухвалив рішення виділити понад 1,2 млрд гривень із резервного фонду державного бюджету на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів країни.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він наголосив, що Україна щодня зміцнює свою обороноздатність. Сьогодні Кабмін ухвалює два рішення для посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів.
Він наголосив, що Україна щодня зміцнює свою обороноздатність. Сьогодні Кабмін ухвалює два рішення для посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів.
Шмигаль уточнив, що 911,5 млн гривень виділять для Харківської області та понад 363 млн гривень – для Чернігівської області – на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд.
За його словами, замовниками та виконавцями цих робіт є обласні військові адміністрації.
За його словами, замовниками та виконавцями цих робіт є обласні військові адміністрації.
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