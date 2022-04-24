Україна транспортувала понад 13 млн тонн нафти

14:15 25 листопада Київ, Україна

Пресслужба АТ «Укртранснафта» оголосила про обсяг нафти, що транспортується. Цифри свідчать про підвищення показників - на 4,9% в порівнянні з періодом січень-жовтень 2019 року. В аналогічний період 2020 року об`єм транспортування прирівняний до 13,2 млн тонн.

"Обсяг транспортування нафти для НПЗ України в січні-жовтні 2020 року становить 2,2 млн тонн (на 9,8% більше, ніж за аналогічний період в 2019 році.), а транзит - 11,1 млн тонн (на 4% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року)", - йдеться в повідомленні.

У компанії розповіли про результати роботи за минулий місяць. У жовтні загальний обсяг транспортування нафти зменшився в порівнянні з жовтнем минулого року на 3,5% - до 1,4 млн тонн.

На 7,3% скоротився транзит нафти трубопровідним транспортом по території України - до 1,2 млн тонн, але зріс обсяг транспортування нафти на НПЗ України на 19% - до 250,8 тис. тонн нафти. З цієї кількості компанія транспортувала на НПЗ 113,3 тис. тонн української нафти і 137,5 тис. тонн - азербайджанської (Azeri).

Відзначається, що тепер крім перекачування нафти з українських родовищ, УТН транспортує п'ять сортів імпортної нафти: Urals, Azeri Light, Bakken (з липня-2019), El Sharara (з листопада-2019) і WTI.