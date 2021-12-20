Україна втрачає іноземні інвестиції через пандемію

Національний банк України опублікував цифри відтоку іноземних інвестицій в період пандемії. Згідно з даними 2020 року, він склав $868,2 млн. Такий відтік коштів востаннє був зафіксований в країні в 2015 році - його обсяг склав $458 млн.

Після цього спостерігався приплив ПІІ: в 2016 році - $3,81 млрд, у 2017-му - $3,69 млрд, 2018-му - $4,45 млрд, в 2019-му - $5,86 млрд.

Найбільш успішним у плані залучення іноземних інвестицій був 2008 рік, коли інвестори вклали в економіку України $10,8 млрд.

Відтік капіталу за фінансовим рахунком (чисте кредитування) в минулому році склав $4,6 млрд (в 2019 році чистий приплив склав $10,1 млрд) і обумовлювався переважно операціями приватного сектора. У I кварталі 2020 року НБУ зафіксував чистий відтік ПІІ в $1,6 млрд, обумовлений вилученням реінвестованих доходів реального сектора, який за попередньою методологією склав $540 млн.